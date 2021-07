Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Laporta sur le feuilleton Messi !

Publié le 22 juillet 2021 à 20h30 par Dan Marciano

A l'occasion de la présentation à la presse de Memphis Depay, Joan Laporta a fait le point sur le dossier Lionel Messi et a notamment évoqué la nécessité d'alléger la masse salariale.

Lionel Messi traverse une situation inédite. Depuis le début du mois de juillet, l’international argentin n’est plus lié contractuellement au FC Barcelone. Son bail a expiré et Joan Laporta n’est pas parvenu à boucler ce dossier à temps. Il faut dire que le club catalan traverse l’une des pires crises financières de son histoire. Actuellement, la formation blaugrana n’a pas la capacité, actuellement, d’offrir un nouveau contrat à Lionel Messi. Le FC Barcelone doit dans un premier temps alléger sa masse salariale et se séparer de plusieurs éléments avant d’acter la prolongation de la Pulga. Président de la formation blaugrana, Joan Laporta chercherait notamment à vendre Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Miralem Pjanic pour satisfaire les exigences de Javier Tebas, président de la Liga, et éviter de dépasser le plafond salarial.

« La prolongation de Messi ? Cela avance bien »

A l’occasion de la présentation à la presse de Memphis Depay ce jeudi, Joan Laporta a fait le point sur l’avenir de Lionel Messi. « Le joueur a toujours dit qu'il voulait continuer, nous progressons dans les négociations. Rafa Yuste et Mateu travaillent à fond et c'est un rêve que nous voulons réaliser. Et nous voulons qu'il continue à jouer avec des joueurs très talentueux comme Memphis (…) En temps voulu, vous connaîtrez les nouvelles que nous attendons tous, je ne peux pas entrer dans les détails des négociations maintenant, je peux seulement dire que cela avance bien et que les deux parties avancent à un bon niveau, il faut que les deux parties soient satisfaites. Leo profite de vacances bien méritées, et il a une équipe ici qui travaille sur un contrat » a décalé le président du FC Barcelone.

« C'est un problème qui existe, mais nous sommes convaincus que nous allons le résoudre »