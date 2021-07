Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible annonce sur le feuilleton Griezmann !

Publié le 22 juillet 2021 à 16h00 par A.D.

Pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone tenterait de renvoyer Antoine Griezmann vers l'Atlético. Toutefois, comme l'a indiqué Enrique Cerezo, les supporters des Colcherons ne devraient pas accepter le retour de leur ancien numéro 7.

Pour la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone se retrouverait les mains liés. En effet, Joan Laporta serait dans l'obligation de sacrifier Antoine Griezmann pour avoir les moyens financiers d'offrir un nouveau contrat à La Pulga . Dans cette optique, le président du Barça négocierait avec l'Atlético pour tenter de le rapatrier chez les Colchoneros . Et alors que les deux clubs peineraient à trouver la bonne formule pour boucler le retour d'Antoine Griezmann à Madrid, un autre obstacle pourrait perturber leurs plans.

«Si les supporters de l'Atlético vont pardonner Antoine Griezmann ? Je ne pense pas»