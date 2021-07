Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup dur se précise pour cette pépite de Koeman !

Publié le 23 juillet 2021 à 23h30 par La rédaction

Intégré cette saison dans l’équipe première du Barça, Ilaix Moriba a fait son retour avec la réserve tant que sa prolongation de contrat n’est pas bouclée. Et pour le moment, les négociations bloquent et le jeune espagnol pourrait partir pour une somme avoisinant les 30M€.

Si Joan Laporta n’a pas perdu de temps avant de boucler ses premières recrues, il a depuis largement ralenti la cadence. Le président du FC Barcelone se focalise sur la prolongation de contrat de Lionel Messi, sans pour autant oublier celle d’Ilaix Moriba. À un an de la fin de son contrat avec son club formateur, le jeune espagnol n’a toujours pas prolongé. La faute à des exigences salariales trop élevées pour Barcelone. Et ce dossier semble se compliquer de plus en plus…

La tendance est à un départ d’Ilaix Moriba