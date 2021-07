Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann... Vers un scénario catastrophe pour Joan Laporta ?

Publié le 23 juillet 2021 à 16h00 par D.M.

Le FC Barcelone doit impérativement alléger sa masse salariale pour prolonger le contrat de Lionel Messi. Mais le défi est immense pour Joan Laporta.

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone traverse une situation compliquée. Le club catalan n’a toujours pas enregistré le retour de Lionel Messi et doit alléger sa masse salariale pour acter la prolongation de l’Argentin. Interrogé sur ce dossier ce jeudi, Joan Laporta a dévoilé un message rassurant : « Les recrues peuvent être enregistrés, vous savez la situation dont nous avons hérité. Le ratio que nous avons ne nous permet pas de signer de nouveaux joueurs, mais nous faisons un bon travail avec La Liga, avec Mateu Alemany à la barre. Nous devons suivre les règles, mais nous avons la confiance, soit en réduisant la masse salariale, soit par une formule acceptable pour LaLiga. Il y a une bonne volonté avec LaLiga, le président de LaLiga est le premier intéressé à avoir de grands joueurs comme Memphis. C'est un problème qui existe, mais nous sommes convaincus que nous allons le résoudre ». Mais en coulisses, rien ne se passe comme prévu pour le FC Barcelone.

Laporta ne parvient pas à alléger la masse salariale