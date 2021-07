Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rennes prend une décision fracassante pour Camavinga !

Publié le 23 juillet 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga devrait quitter Rennes dès cet été. Alors que son poulain serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et Manchester United, la direction bretonne aurait décidé de le priver des JO avec les Bleus pour pouvoir le vendre cet été.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Eduardo Camavinga devrait être transféré dès cet été. En effet, la direction du Stade Rennais pourrait se résoudre à vendre sa pépite de 18 ans pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. Conscient de la situation d'Eduardo Camavinga, le PSG, le Real Madrid et Manchester United seraient à la lutte pour le recruter lors de ce mercato estival. Et cela tombe plutôt bien, puisque le Stade Rennais aurait d'ores et déjà décidé de se séparer d'Eduardo Camavinga avant le 31 aout, date de la fermeture du marché.

La priorité de Rennes est de vendre Camavinga !