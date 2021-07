Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Ronaldo... La réponse tombe pour cette opération colossale !

Publié le 23 juillet 2021 à 21h10 par D.M.

A en croire la presse italienne, Cristiano Ronaldo pourrait prendre la direction du PSG et être échangé contre Mauro Icardi. Mais pour l'instant, cette opération n'est envisagée par aucune des deux parties.

En cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo a les idées claires. Pour pallier le possible départ de l’international français, le PSG devra frapper fort et envisagerait notamment de s’offrir Cristiano Ronaldo. Agé de 36 ans, l’attaquant portugais se poserait des questions sur son avenir et pourrait bien quitter la Juventus cet été. Le PSG pourrait avoir une occasion en or dans ce dossier et pourrait même inclure dans l’opération Mauro Icardi selon certains médias italiens.

Aucun échange envisagé pour l'instant