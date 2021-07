Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba pourrait plomber un gros dossier d’Ancelotti !

Publié le 23 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Pas très actif sur ce mercato, le Real Madrid pourrait voir l’une de ses pistes choisir une autre destination que l’Espagne. En effet, Leon Goretzka serait pisté par Manchester United pour pallier un potentiel départ de Paul Pogba, qui aurait peu de chances de prolonger.

De retour au Real Madrid six ans après son départ, Carlo Ancelotti a pour mission de remettre la Maison Blanche sur de bons rails. Et cela commence par le mercato. Pour le moment, Florentino Pérez n’a recruté qu’un joueur en la personne de David Alaba, arrivé libre. Du côté des départs, cela s’agite beaucoup plus, surtout en défense. Sergio Ramos est parti au PSG à la fin de son contrat et Raphaël Varane pourrait l’imiter en s’engageant avec Manchester United. Ce qui n’empêche pas le Real d’avoir des pistes. Aussi performant soit-il, Carlo Ancelotti sait que son milieu de terrain est vieillissant et Leon Goretzka figurerait dans les petits papiers de l’ancien entraîneur d’Everton. D'après Bild , l'ancien joueur de Schalke 04 n'aurait pas été convaincu par l'offre de prolongation du Bayern Munich et le Real pourrait tenter de le signer pour 0€ dans un an, à la fin de son contrat. Mais Manchester United pourrait jouer un mauvais tour aux Madrilènes…

Pour remplacer Pogba, Manchester United pourrait tenter le coup Goretzka