Mercato - Real Madrid : Une grande star disponible sur le marché pour Ancelotti ?

Publié le 23 juillet 2021 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Leon Goretzka aurait alerté le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que l'offre de prolongation du Bayern ne l'aurait pas du tout convaincu, l'international allemand aurait demandé à son agent de lui trouver un nouveau point de chute.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Leon Goretzka pourrait quitter le Bayern s'il ne prolonge pas très vite. En effet, le club bavarois pourrait être contraint de vendre son milieu de terrain cet été pour éviter qu'il ne parte librement et gratuitement à l'été 2022. Conscients de la situation de Leon Goretzka, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient en embuscade, prêts à profiter de cette opportunité pour s'offrir ses services selon les dernières informations de Bild .

Leon Goretzka se place sur le marché