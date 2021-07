Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman à la lutte avec Ancelotti pour une star du Bayern ?

Publié le 21 juillet 2021 à 19h00 par D.M.

Le FC Barcelone et le Real Madrid auraient coché le nom de Leon Goretzka et pourraient tenter de le récupérer gratuitement l'année prochaine.

Le Real Madrid et le FC Barcelone devraient rester bien discrets lors de cette deuxième partie de mercato estival. En effet, selon les informations de Radio Marca , le club merengue ne devrait recruter personne cet été. Du côté du FC Barcelone, on se concentrera plutôt sur la vente de joueurs afin d’alléger la masse salariale et prolonger le contrat de Lionel Messi. Les deux géants espagnols auraient donc déjà les yeux rivés sur les prochaines sessions de transferts et auraient d’ailleurs ciblé un joueur du Bayern Munich, libre en 2022.

Le Real Madrid et le Barça suivent Goretzka