Mercato - Barcelone : Ronaldinho interpelle Messi pour son avenir !

Publié le 26 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, Ronaldinho s'est exprimé concernant l’avenir du sextuple ballon d’or.

L’été s’annonçait chaud à Barcelone, et cela s'est vérifié. Très rapidement, Joan Laporta a officialisé quatre recrues, avant de se focaliser sur son gros dossier de l’été : la prolongation de Lionel Messi. En fin de contrat depuis le 30 juin dernier, l’Argentin est officiellement sans club. Et même si la confiance règne concernant l’extension de son bail, Messi n’est pour le moment plus un joueur de Barcelone. Suffisant pour que Ronaldinho prenne la parole sur le sujet.

« Messi doit rester au Barça »