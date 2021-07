Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a bien lâché une réponse fracassante à Leonardo !

Publié le 24 juillet 2021 à 16h45 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a pas encore rempilé avec le FC Barcelone. Dans cette optique, Leonardo aurait tenté de se muer en trouble fête sur ce dossier. Toutefois, La Pulga aurait répondu clairement « non » au directeur sportif du PSG.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi est actuellement libre de tout contrat depuis le début du mois de juillet. Toutefois, La Pulga devrait malgré tout étendre son bail avec le Barça et faire son retour dans le club blaugrana. Et alors que la finalisation de ce dossier trainerait en longueur, Leonardo aurait tenté de répété un coup à la Georginio Wijnaldum, chipé au dernier moment au FC Barcelone, mais le clan Messi ne voudrait pas coopérer. D'après les dernières indiscrétions d' El Chiringuito , le père de La Pulga aurait répondu clairement « non » au directeur sportif du PSG pour un départ à Paris cet été.

Lionel Messi a bien dit «non» au PSG