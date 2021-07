Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité ?

Si le PSG se montre actif sur le plan des arrivées, des départs sont également espérés par Leonardo. Mais selon vous, qui doit partir en priorité ?

Désireux de se montrer actif sur le marché des transferts, Leonardo a démarré très fort son été. En effet, le PSG a déjà bouclé quatre dossiers XXL en s’attachant les services de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Un recrutement estival animé qui n’est pas terminé pour autant. Leonardo souhaiterait notamment mettre la main sur un latéral gauche, un attaquant et un milieu de terrain. Concernant ce dernier, c’est Paul Pogba qui apparaîtrait comme la grande priorité du PSG. Une offre avoisinant 50M€ pourrait être formulée prochainement à Manchester United, mais malgré sa puissance financière, le club de la capitale a besoin de vendre, ne serait-ce que pour faire de la place dans son effectif. Un chantier colossal qui a déjà débuté.

Qui doit partir ?

Arrivé libre à l’été 2019, Mitchel Bakker a déjà pris le chemin du Bayer Leverkusen pour 7M€, un premier départ qui n’est pas le dernier. En effet, Leonardo souhaite rapidement se séparer de plusieurs éléments, à commencer par des gardiens. Ce secteur de jeu est bouché suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, de quoi clairement menacer Alphonse Areola et Sergio Rico, tandis que l’avenir de Keylor Navas pourrait également être remis en question. En défense aussi, des joueurs pourraient être poussés vers la sortie, à l’instar de Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Colin Dagba ou encore Layvin Kurzawa, que l’on annonce sur les tablettes de Galatasaray depuis plusieurs jours. Dans l’entrejeu, cela pourrait également bouger puisque Ander Herrera, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Rafinha, voire Idrissa Gueye n’apparaissent pas comme des éléments intransférables, surtout en cas d’arrivée de Paul Pogba. Pablo Sarabia pourrait de son côté servir de monnaie d’échange dans le dossier Joaquin Correa, tandis que Mauro Icardi serait dans le viseur de la Juventus et de la Roma, et l’Argentin ne devrait pas être retenu par le PSG en cas d’offre satisfaisante. Reste le cas Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en 2022 et qui pourrait ainsi partir gratuitement l’été prochain s’il n’était pas vendu avant la fin du mercato.



