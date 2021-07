Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann adopte une position claire pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2021 à 20h00 par A.D.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Antoine Griezmann ne serait pas pressé d'être fixé quant à son avenir. Conscient des difficultés financières du Barça, le champion du monde français n'envisagerait que la piste menant à l'Atlético en cas de départ, et ce, parce qu'aucune autre proposition ne lui aurait été présenté. D'après la presse espagnole, Antoine Griezmann garderait un oeil sur son avenir, mais serait très concentré sur la pré-saison avec le Barça.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait faire son retour au FC Barcelone. Toutefois, le club catalan serait contraint de se débarrasser d'Antoine Griezmann avant de pouvoir rapatrier La Pulga . Dans cette optique, Joan Laporta s'activerait en coulisse pour boucler le départ de son numéro 7. Toutefois, comme l'a indiqué Marca , le président du FC Barcelone ne compterait pas se précipiter sur ce dossier, et ce, pour pouvoir vendre Antoine Griezmann, et pas seulement le prêter. Mais qu'en pense le joueur lui-même ?

Griezmann attendrait patiemment d'être fixé