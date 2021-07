Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine dans le feuilleton Griezmann !

Publié le 24 juillet 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann au sein du FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés, le club catalan n’écarterait aucun scénario dans un contexte où l’Atlético de Madrid aurait choisi de lancer une vraie partie de poker menteur.

Le FC Barcelone est plus que jamais dans l’embarras avec Lionel Messi. Et pour cause, en l’état, le club catalan est tout bonnement dans l’incapacité de boucler la prolongation de son icône argentine en raison de sa masse salariale bien trop élevée par rapport aux règles en vigueur en Liga. En conséquence, pour enfin sceller l’avenir de celui qu’on surnomme La Pulga , le Barça doit vendre afin de diminuer sa masse salariale, et c’est dans cette optique qu’Antoine Griezmann pourrait être sacrifié. Bien que Ronald Koeman n’ait absolument rien à son encontre, l’écurie barcelonaise ne verrait pas d’un mauvais oeil le fait de pouvoir se délester de ses émoluments colossaux. Dans ce contexte, un retour de l’Atlético de Madrid a été évoqué dans la presse pour l’international français, notamment dans le cadre d’un échange contre Saúl Niguez. Et si le projet a pris du plomb dans l’aile au cours des derniers jours, le feuilleton serait encore très loin d’être terminé.

L’Atlético de Madrid veut faire craquer le FC Barcelone pour Antoine Griezmann