Mercato - Barcelone : L'énorme mise au point de l'Atlético sur le dossier Griezmann !

Publié le 24 juillet 2021 à 8h30 par D.M.

Interrogé sur un possible retour d'Antoine Griezmann, Enrique Cerezo a démenti les rumeurs qui évoquaient des discussions entre l'Atlético et le joueur du FC Barcelone.

Où évoluera Antoine Griezmann la saison prochaine ? A en croire la presse espagnole, l’international français devrait quitter le FC Barcelone cet été. Un départ qui devrait permettre au club catalan d’alléger sa masse salariale, et ainsi de prolonger le contrat de Lionel Messi. Annoncé dans le viseur de plusieurs équipes de Premier League, Griezmann privilégierait un retour à l’Atlético. Ces derniers jours, un échange avec Saul Niguez avait été évoqué, mais l’opération paraît complexe.

« Pour autant que je sache, il n'y a pas de négociation »