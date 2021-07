Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann a les idées claires pour son avenir !

Publié le 24 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Poussé sur le départ à Barcelone, Antoine Griezmann doit se trouver un point de chute. Et la volonté du Français serait visiblement très claire.

Afin de pouvoir acter la prolonger de Lionel Messi mais aussi d’homologuer les contrats des recrues estivales, le FC Barcelone doit drastiquement réduire sa masse salariale. La mission est donc énorme pour Joan Laporta qui se démène pour trouver des solutions. Et l’une des réponses se nommerait Antoine Griezmann. Bénéficiant d’encore 2 ans de contrat, le Français serait poussé vers la sortie afin de se délester de son salaire XXL. Mais cela est plus facile à dire qu’à faire. Il faut trouver preneur pour Griezmann, d’autant plus que le numéro 7 de Ronald Koeman a semble-t-il des exigences bien précises.

L’Atlético plutôt de la Premier League ?