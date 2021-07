Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup de pression d’Antoine Griezmann pour son avenir ?

Publié le 24 juillet 2021 à 9h30 par La rédaction

Le cas Antoine Griezmann est un des dossiers problématiques du FC Barcelone. Si de nombreuses rumeurs tournent autour d’un potentiel départ, l’attaquant tricolore ne voudrait lui que l’Atlético de Madrid, mais son salaire poserait un problème dans tous les cas.

Alors que Joan Laporta est plutôt actif sur le marché des transferts cet été avec les venues de Sergio Agüero et Memphis Depay notamment, le président barcelonais doit aussi gérer des dossiers compliqués en interne. En effet, alors que la prolongation de Lionel Messi n’est toujours pas officiellement actée, le FC Barcelone doit régler le cas Antoine Griezmann qui pourrait partir dès cet été. La direction barcelonaise semble vouloir se débarrasser du joueur, et le Français ne serait pas contre un départ. Cependant, l’opération serait en réalité plus dure que prévu à réaliser pour plusieurs raisons qui concernent Antoine Griezmann.

Griezmann ne veut que l’Atlético