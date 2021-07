Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme retournement de situation pour l’avenir de Griezmann ?

Publié le 24 juillet 2021 à 12h00 par B.C.

Annoncé avec insistance sur le départ, Antoine Griezmann pourrait bien rester au FC Barcelone. Explications.

Cet été, le FC Barcelone n’a pas le choix et doit se séparer de plusieurs éléments pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Des départs de taille sont donc envisagés par Joan Laporta, et Antoine Griezmann se retrouve clairement dans le collimateur de ses dirigeants. En effet, les émoluments de l’international français pèsent lourd sur les comptes du Barça, qui cherche ainsi une porte de sortie à son joueur. Cependant, Antoine Griezmann n’a pas l’intention de faciliter la tâche de Joan Laporta. En cas de départ, le champion du monde souhaiterait rejoindre l’Atlético de Madrid, et aucun autre club. De leur côté, les Colchoneros seraient disposés à accueillir leur ancien joueur, à condition de s’y retrouver financièrement. Une situation qui pourrait obliger le Barça à conserver Griezmann.

Et si Griezmann restait ?