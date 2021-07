Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Atlético pourrait encore relancer l’avenir de Griezmann !

Publié le 24 juillet 2021 à 10h30 par B.C.

Alors que les discussions sont désormais au point mort entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pour Antoine Griezmann, les Colchoneros n’auraient pas mis ce dossier de côté.

En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone va devoir acter plusieurs départs importants cet été, et Antoine Griezmann est clairement dans le collimateur de ses dirigeants. Lié au club culé jusqu’en juin 2024, l’international français est en effet poussé vers la sortie par Joan Laporta, mais il ne sera pas facile de lui trouver une porte de sortie dans ce mercato estival. En effet, Antoine Griezmann n’aurait d’yeux que pour l’Atlético de Madrid, mais les Colchoneros n’ont pas l’intention de se plier aux exigences du FC Barcelone, qui refuse de brader son champion du monde. Évoqué pendant plusieurs jours par la presse espagnole, l’échange comprenant l’attaquant de 30 ans et Saul Niguez est désormais compromis, et malgré les dernières déclarations en provenance de Madrid, l’Atlético n’aurait pas tiré un trait sur Griezmann.

L’Atlético ne lâche pas Griezmann