Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Paul Pogba !

Publié le 24 juillet 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG est cité avec grande insistance sur les traces de Paul Pogba, tout indique que le club de la capitale a plus que jamais une opportunité à saisir.

En quête d’un nouveau renfort pour son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain semble avoir érigé Paul Pogba en grande priorité dans cette perspective. En effet, à un an de la fin de son contrat à Manchester United, l’international français pourrait quitter l’écurie de Premier League au cours des prochaines semaines, et ce d’autant plus qu’il est annoncé par la presse anglais qu’il ne voudrait pas le prolonger. Et cette tendance extrêmement positive tend désormais à se confirmer.

Manchester United pense que Paul Pogba ne prolongera pas !