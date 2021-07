Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les énormes doutes de Kimpembe sur son avenir !

Publié le 24 juillet 2021 à 19h30 par A.C.

Devenu titulaire indiscutable depuis le départ de Thiago Silva, Presnel Kimpembe voit une nouvelle menace arriver avec Sergio Ramos... et cela pourrait bien le pousser à quitter le Paris Saint-Germain.

La vie de titi parisien est très difficile. Ils sont en effet très peu nombreux à avoir eu leur chance en équipe première et encore moins nombreux ceux qui ont su s’y installer. Adrien Rabiot semblait être la figure de proue de la formation du Paris Saint-Germain. Lancé dans le grand bain par Carlo Ancelotti, il est devenu un titulaire indiscutable aux cotés de Thiago Motta et Marco Verratti, mais son aventure parisienne a eu une fin controversée. Désormais, le dernier représentant de cette génération est Presnel Kimpembe, qui a rongé son frein avant d’enfin obtenir le statut de titulaire. Tout pourrait vite changer, puisque l’international français a vu un nouveau concurrent rejoindre le PSG, en la personne de Sergio Ramos. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs des quinze dernières années, l’Espagnol pourrait faire de l’ombre à Kimpembe et s’installer dans l’axe avec Marquinhos...

Le nouveau danger Sergio Ramos

Récemment L’Équipe a révélé que Presnel Kimpembe ne serait aucunement affecté par l’arrivée de Sergio Ramos. Le son de cloche est toutefois différent en Italie. Ce samedi, Tuttosport explique que le Français aurait bien été affecté par ce recrutement. Il connait la valeur de Sergio Ramos et craint donc de perdre la place de titulaire qu’il avait finalement pris avec le départ de Thiago Silva à l’été 2020. D’après les informations du quotidien italien, Kimbempe s’interrogeraient donc sur son avenir au PSG et pourrait sérieusement envisager un possible départ au cours de ce mercato estival.

Le Real Madrid et Chelsea lui font les yeux doux