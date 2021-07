Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe, Marquinhos... Sergio Ramos annonce la couleur !

Publié le 24 juillet 2021 à 6h30 par A.M.

Bien décidé à s'imposer au PSG, Sergio Ramos ne craint pas la concurrence de Marquinhos et Presnel Kimpembe.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a décidé de quitter le club merengue 16 ans après son arrivée. Et le défenseur espagnol a décidé de rebondir au PSG où il s'est engagé jusqu'en juin 2023. A Paris, le capitaine de la Roja sera en concurrence avec Presnel Kimpembe et Marquinhos, mais Sergio Ramos ne craint pas la concurrence du haut de ses 35 ans.

«Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs»