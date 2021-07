Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, départ… La réponse sur l’avenir de Presnel Kimpembe !

22 juillet 2021

Avec l’arrivée de Sergio Ramos, les cartes seront redistribuées en défense centrale. Surtout pour Presnel Kimpembe. De quoi le faire penser à quitter le PSG ?

Cet été, le PSG réalise un recrutement exceptionnel. Et pour le club de la capitale, le plus grand coup de ce mercato a peut-être été l’arrivée de Sergio Ramos. Qui aurait pu imaginer il y a quelques mois de voir débarquer l’Espagnol à Paris ? Finalement, cela a bien été possible puisque toutes les planètes se sont alignées pour cela. Tout d’abord, Ramos n’a pas réussi à se mettre d’accord avec le Real Madrid pour prolonger. Libre, le défenseur central a finalement choisi de rejoindre le PSG, où son arrivée vient renforcer la charnière. Mais quels seront alors les rôles de Marquinhos et de Presnel Kimpembe qui faisaient la paire la saison dernière ?

Surpris, mais pas inquiet !