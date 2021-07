Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prêt à chiper Kimpembe à Pochettino ?

Publié le 22 juillet 2021 à 21h45 par T.M.

En l’état actuel, Presnel Kimpembe n’envisagerait pas de quitter le PSG. Néanmoins, du côté de Chelsea, Thomas Tuchel se tiendrait à l’affût.

Avec l’arrivée de Sergio Ramos au PSG, c’est le visage de la charnière centrale qui va changer. Quelle paire sera alignée par Mauricio Pochettino, lui qui privilégiait la saison dernière le duo Marquinhos-Kimpembe ? Le Brésilien étant capitaine, c’est le Français qui peut apparaitre comme étant le plus en danger avec cette arrivée de Ramos. Comme l’a d’ailleurs expliqué L’Equipe , Kimpembe aurait été surpris de cette arrivée de l’ancien du Real Madrid, mais pas au point d’envisager un départ. Du moins pour le moment. En effet, le champion du monde aimerait avoir des garanties que ce soit sur son temps de jeu ou son statut.

Des retrouvailles Tuchel-Kimpembe ?