Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste encore à faire pour Paul Pogba !

Publié le 22 juillet 2021 à 18h15 par T.M.

Cela ne cesse d’être répété désormais, le PSG serait intéressé par Paul Pogba cet été. Mais avant de voir l’international français quitter Manchester United pour le club de la capitale, il y aurait encore du chemin.

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo voudrait encore attirer du monde au PSG. Et au milieu de terrain, malgré le renfort du Néerlandais, c’est Paul Pogba qui sera ciblé. Profitant de sa bonne relation avec Mino Raiola, le club de la capitale aurait même entamé des discussions pour faire venir l’international français, visiblement très intéressé par la possibilité de rejoindre le PSG. Mais encore faut-il convaincre Manchester United. Et tout resterait encore à faire auprès des Red Devils.

Rien n’a bougé entre les deux clubs !