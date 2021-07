Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Ronaldo... Leonardo sauvé par Jorge Mendes ?

Publié le 24 juillet 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Dans cette optique, Leonardo s'activerait déjà pour dénicher son successeur. Et alors qu'il aurait tenté le coup Lionel Messi, le directeur sportif du PSG aurait essuyé un énorme refus de la part de l'Argentin. Désormais tourné vers Cristiano Ronaldo, Leonardo pourrait voir l'agent Jorge Mendes lui faciliter la tâche sur ce dossier.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pris une décision retentissante. Comme l'a confirmé la Onda Cero , le champion du monde français aurait fait savoir à Mauricio Pochettino qu'il ne comptait pas prolonger avec le club de la capitale. Une décision qui place Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi dans une position critique. En effet, le directeur sportif et le coach du PSG serait désormais contraints de vendre Kylian Mbappé lors de ce mercato estival s'ils ne veulent pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Et alors que le numéro 7 du PSG serait déjà condamné à partir, que ce soit lors de cette fenêtre de transferts ou dans un an, Leonardo s'activerait pour lui trouver un successeur digne de ce nom.

Snobé par Messi, Leonardo veut Ronaldo pour remplacer Mbappé

En fin de contrat depuis le 30 juin avec le Barça, Lionel Messi est actuellement sans club. Toutefois, il devrait tout de même poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. Tout juste arrivé dans le club catalan, Joan Laporta ferait tout son possible pour prolonger Lionel Messi. Alors qu'il manquerait cruellement de ressources financières, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le président du Barça serait contraint de faire le ménage dans son effectif et de libérer de la place dans sa masse salariale. Pour se faire, Joan Laporta tenterait de trouver un nouveau point de chute à Antoine Griezmann, qui dispose d'un salaire XXL. Mais malgré les difficultés du Barça pour renouveler son contrat, Lionel Messi ne penserait pas à rejoindre un nouveau club. Alerté par la situation de La Pulga , Leonardo aurait tenté une approche pour le récupérer librement et gratuitement cet été. Mais comme l'a annoncé El Chiringuito , le père du joueur aurait répondu « non » au directeur sportif du PSG. Ce samedi, Mundo Deportivo a confirmé la tendance en précisant que Lionel Messi avait bel et bien refusé l'idée de rejoindre le PSG cet été.

Jorge Mendes, la clé de l'opération Cristiano Ronaldo ?