Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé !

Publié le 24 juillet 2021 à 8h15 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino a prolongé son contrat avec le PSG ce vendredi, Kylian Mbappé est encore loin d’en faire de même. D’après plusieurs médias espagnols, l’attaquant de 22 ans aurait indiqué à son entraîneur qu’il ne comptait pas renouveler son bail malgré l’insistance de sa direction.

Interrogé en juin dernier sur l’avenir de Kylian Mbappé, engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi affichait une grande certitude sur ce dossier : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », confiait-il dans L’Équipe . Le club de la capitale espère encore trouver un moyen de prolonger le bail de Kylian Mbappé, mais ce dernier n’est pas décidé à répondre aux sollicitations de ses dirigeants. Pire encore pour le PSG, l’international français souhaiterait changer d’air, dès cet été ou l’année prochaine, lorsque son contrat arrivera à son terme. D’après les informations du quotidien AS , Kylian Mbappé aurait informé Mauricio Pochettino à son retour au Camp des Loges qu’il ne renouvellerait pas son bail afin de faciliter sa sortie, une tendance qui se confirme sérieusement en Espagne.

Mbappé ne veut pas prolonger