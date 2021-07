Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent du Qatar n’a servi à rien dans ce gros dossier !

Publié le 24 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Toute première recrue du PSG de ce mercato estival, Georginio Wijnaldum a expliqué que l’aspect financier n’avait pas été un critère décisif pour son arrivée à Paris.

Après avoir longtemps été promis à une arrivée au FC Barcelone alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum (30 ans) a finalement opté pour le PSG à la dernière minute. Un énorme coup réalisé par Leonardo et Mauricio Pochettino, mais l’international hollandais s’est vu reprocher ce choix de carrière par certains fans sur les réseaux sociaux, lui reprochant d’avoir choisi le PSG pour des raisons financières. Interrogé à ce sujet sur RMC Sport, Wijnaldum a livré ses vérités.

« Je démens avoir choisi le PSG pour l’argent »