Mercato : PSG, Barcelone… Wijnaldum en remet une couche sur son choix !

Publié le 22 juillet 2021 à 18h45 par T.M.

Alors que Georginio Wijnaldum est désormais un joueur du PSG, il était annoncé tout proche du FC Barcelone. Comment les choses ont-elles basculé ? Le Néerlandais s’est expliqué.

Cet été, le PSG réalise un mercato XXL. Et pour Leonardo et Mauricio Pochettino, tout a commencé avec le gros coup Georginio Wijnaldum. Alors que le Néerlandais était libre de tout contrat suite à la fin de son aventure à Liverpool, il est donc arrivé gratuitement dans la capitale. Cela était pourtant loin d’être gagné. En effet, pendant longtemps, Wijnaldum était annoncé au FC Barcelone, où Ronald Koeman. D’ailleurs, entre les Blaugrana et le milieu de terrain, tout semblait même bouclé, avant que la tendance s’inverse et que la balance ne penche finalement du côté du PSG.

« C’était un choix très difficile »