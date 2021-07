Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de l’Atlético sur la grosse opération Griezmann !

Publié le 22 juillet 2021 à 18h10 par T.M.

Dernièrement, il était question d’un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez. Où ça en est aujourd’hui ? Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid a été interrogé sur le sujet.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Antoine Griezmann n’aurait qu’une idée en tête s’il venait à faire ses valises à l’occasion de ce mercato estival. Et le joueur de Ronald Koeman voudrait revenir à l’Atlético de Madrid. Encore faut-il que les deux clubs se mettent d’accord à ce sujet. Blaugrana et Colchoneros ont ainsi discuté ces derniers jours, notamment à propos d’un échange entre Griezmann et Saul Niguez. Toutefois, selon les derniers échos de la presse espagnole, il semblerait que le Barça ait désormais abandonné cette idée.

L’Atlético garde le mystère !