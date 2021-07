Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé attend un geste fort du Real Madrid !

Publié le 23 juillet 2021 à 20h45 par B.C.

Bien décidé à ne pas prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé attendrait que le Real Madrid se positionne afin de rallier la capitale espagnole dès cet été.

Le PSG a-t-il encore un espoir de prolonger Kylian Mbappé ? Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo espère trouver un accord avec le Bondynois, ce dernier serait fermement décidé à ne pas apposer sa signature sur un nouveau bail. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé aurait déjà informé Mauricio Pochettino de sa décision afin de faciliter son arrivée au Real Madrid. Pour autant, le champion du monde tricolore ne serait pas opposé à l’idée de réaliser une dernière saison au PSG avant de filer libre chez les Merengue à l’été 2022, bien qu’un transfert durant ce mercato estival soit encore dans ses plans.

Le clan Mbappé attend le Real Madrid