Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo, Icardi… Un tournant imminent dans cet incroyable feuilleton ?

Publié le 24 juillet 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 juillet 2021 à 11h34

Alors que Kylian Mbappé aurait une nouvelle fois signifié son intention de ne pas prolonger son contrat au PSG, cette situation pourrait finir par conduire le club de la capitale à s’activer pour recruter Cristiano Ronaldo.

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu un nouveau tournant ce vendredi. En effet, l’international français a effectué son grand retour au Camp des Loges et a ainsi pu croiser le chemin de Mauricio Pochettino, l’entraineur parisien ayant prolongé son contrat jusqu’en 2023. Cependant, à en croire les informations de MARCA , AS et Onda Cero , c’est une bien mauvaise nouvelle pour le club de la capitale qu’aurait communiqué le joueur de 22 ans à son technicien. Et pour cause, Kylian Mbappé lui aurait signifié lors d’une réunion informelle que son avis n’a pas évolué quant à son avenir : il ne souhaiterait toujours pas renouveler son bail expirant le 30 juin 2022, tout en ne souhaitait aucunement entrer en conflit avec le PSG. Cependant, cela place le club parisien dans une position plus qu’indélicate à un an du terme du contrat de l’international français.

Un effet domino entre Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi ?