Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ça coince pour le successeur de Mike Maignan !

Publié le 24 juillet 2021 à 10h56 par La rédaction

Alors que Mike Maignan s’est engagé avec le Milan AC pour succéder à Gianluigi Donnarumma, le LOSC cherche encore à remplacer le portier français. Si la piste Robin Olsen semblait pouvoir se concrétiser, les négociations avec l’AS Roma stagneraient...