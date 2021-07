Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle majeur de Mbappé dans la prolongation de Pochettino ?

Publié le 24 juillet 2021 à 11h10 par B.C.

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de Mauricio Pochettino jusqu’en juin 2023. Une décision dont n’est peut-être pas étranger Kylian Mbappé.

Annoncé sur le départ au début de l’été, Mauricio Pochettino va bel et bien continuer avec le Paris Saint-Germain. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé la prolongation de l’entraîneur argentin, désormais engagé jusqu’en juin 2023. « Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C'est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité », s’est réjoui Mauricio Pochettino sur le site du PSG. Une belle marque de confiance de la part des dirigeants qui pourrait être calculée.

Un signal envoyé à Mbappé ?