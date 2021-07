Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi mise tout sur le projet Pochettino !

Publié le 23 juillet 2021 à 19h30 par A.C. mis à jour le 23 juillet 2021 à 19h33

Ce vendredi, Mauricio Pochettino a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023... pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi.

Arrivé cet hiver, Mauricio Pochettino n’a pas vraiment eu les meilleurs débuts au Paris Saint-Germain. S’il a eu un bon chemin en Ligue des Champions, il a vu le titre de champion de France échapper au club de la capitale, une première depuis 2017. Au printemps, un départ précipité a même été évoqué ! Comme pour Thomas Tuchel, l’Argentin se serait heurté à Leonardo et à ses idées pour l’avenir du club. Un retour à Tottenham a même semblé possible, tout comme un départ au Real Madrid pour y remplacer Zinedine Zidane, mais tout est rapidement rentré dans l’ordre. Mieux, ce vendredi le PSG a annoncé la prolongation de contrat de Maurico Pochettino ! Initialement sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien défenseur est désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, ce qui semble clairement être un signal de confiance de la part des propriétaires du club, prêt à lui offrir la chance de construire un projet sur la durée.

« Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité »

Forcément, le principal concerné était aux anges ! Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, le technicien argentin s’est dit plus qu’heureux de pouvoir continuer à travailler dans le club dont il a porté les couleurs en tant que joueur. « Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous » a expliqué Mauricio Pochettino. « C'est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité ».

« Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l'avenir nous réserve »