Mercato - Officiel : Pochettino prolonge au PSG !

Publié le 23 juillet 2021 à 19h08 par B.C. mis à jour le 23 juillet 2021 à 19h09

Annoncé sur le départ au début de l’été, Mauricio Pochettino est finalement resté au PSG et a prolongé ce vendredi son bail avec le club de la capitale.

Arrivé sur le banc de touche en janvier dernier pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino souhaite s’inscrire sur la durée au PSG et le prouve. Ce vendredi, l’entraîneur argentin et son staff ont prolongé leur bail jusqu’en juin 2023, alors que le principal concerné était annoncé sur le départ au début de l’été, après l’intérêt du Real Madrid et de Tottenham.