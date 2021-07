Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay reçoit déjà un message fort !

Publié le 23 juillet 2021 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Pensionnaire du Barça, Sergi Roberto a totalement validé l'arrivée de l'attaquant néerlandais.

Alors qu'il était en fin de contrat avec l'OL, Memphis Depay a migré vers la Catalogne pour signer au FC Barcelone. Un choix qu'il est loin de regretter. « C’est un honneur d’être ici. J’ai réalisé un rêve d’enfant. Cela s’est fait grâce à la volonté des deux parties. Je remercie le président et sa direction. Je me rends compte à quel point ce club est grand. Réaliser mon rêve à 27 ans est quelque chose de surprenant et de fantastique. Je suis heureux d’être ici » , s'est réjoui Memphis Depay en conférence de presse dernièrement.

«C'est un grand joueur, je suis sûr qu'il nous aidera beaucoup»