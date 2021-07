Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba est déjà très attendu à Paris !

Publié le 24 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Décidé visiblement à quitter Manchester United, Paul Pogba pourrait prendre la direction du PSG cet été. Et du côté de la capitale française, La Pioche fait déjà saliver.

A 28 ans, Paul Pogba pourrait bien entamer un nouveau chapitre de sa carrière. N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, l’international français voudrait passer à autre chose, en témoigne son refus de prolonger avec les Red Devils. Afin de ne pas le perdre gratuitement dans un an, les Macuniens pourraient donc se séparer de Pogba cet été et c’est au PSG que le milieu de terrain tricolore pourrait poser ses valises. Très intéressé par le champion du monde, Leonardo travaillerait actuellement sur cette nouvelle opération colossale pour le club de la capitale.

« C’est un joueur extraordinaire »