Mercato - Barcelone : Un incroyable scénario pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 24 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Au FC Barcelone, on fait actuellement tout pour acter la prolongation de Lionel Messi. Toutefois, il ne serait pas impossible que l’on ne revoit pas tout de suite la Pulga sous le maillot blaugrana. Explications.

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. En effet, Joan Laporta n’a pas réussi à prolonger le contrat de l’Argentin avant cette date fatidique. Pour autant, le Barça n’a clairement pas abdiquer pour la Pulga. D’ailleurs, un accord aurait été trouvé entre Messi et Laporta à propos d’un nouveau bail de 5 ans. Problème, pour le moment, compte tenu de la situation financière critique chez les Blaugrana, rien ne peut être officialisé. Et face à la mission qui se présente devant le Barça, cela pourrait avoir de grosses conséquences sur la prolongation de Lionel Messi.

Rendez-vous… en janvier ?