Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay envoie déjà un message à Lionel Messi !

Publié le 22 juillet 2021 à 22h30 par T.M.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone, Memphis Depay s’est confié sur l’Argentin et sa volonté d’évoluer à ses côté.

Lionel Messi reportera-t-il le maillot du FC Barcelone ? Depuis le 1er juillet, l’Argentin n’est en tout cas plus lié avec le club catalan. En effet, Joan Laporta n’a pas réussi à prolonger La Pulga avant la fin de son bail. Et actuellement, le président du Barça éprouve les plus grandes difficultés à le faire compte tenu des finances du club. Alors qu’un accord aurait été trouvé entre le FC Barcelone et Messi, cela ne peut pas encore être officialisé. Au grand dam certainement de Memphis Depay qui est impatient de combiner avec le sextuple Ballon d’Or.

« J’ai énormément envie de jouer avec Leo »