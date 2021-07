Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait activé une nouvelle piste !

Publié le 24 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

Actif sur le mercato estival, Joan Laporta possède encore de nombreux dossiers à régler en interne. Cependant, le président barcelonais continuerait à cibler des joueurs sur le marché des transferts et serait très intéressé par le défenseur de l’Atalanta, Cristian Romero.

Joan Laporta essaye de reconstruire l’effectif barcelonais cet été avec les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero. Mais le président du FC Barcelone doit aussi gérer plusieurs dossiers délicats en interne comme celui d’Antoine Griezmann ou encore la prolongation de Lionel Messi. Joan Laporta semble donc préoccupé par ces affaires, mais pourrait continuer à cibler des joueurs sur le marché des transferts et à renforcer le FC Barcelone. En effet, la direction barcelonaise ciblerait notamment le secteur défensif et a déjà recruté Eric Garcia. Cependant, le FC Barcelone ne devrait pas s’arrêter là et serait intéressé par un défenseur de Serie A.

Romero ciblé par le Barça