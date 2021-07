Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait recalé une piste offensive !

Publié le 23 juillet 2021 à 23h00 par D.M.

L'ASSE se serait vue proposer les services de Dejan Joveljic, mais Claude Puel n'aurait pas donné suite. L'attaquant serbe devrait finalement rejoindre le Los Angeles Galaxy.

A la recherche d’un actionnaire, l’ASSE ne fera pas de miracles cet été. « Le mercato sera atone et inédit. Si on considère qu’il y a une occasion à saisir, et que l’on en a la capacité, on fera le nécessaire. À la vente, s’il y a des opportunités qui ne se refusent pas, parce que c’est nécessaire ou hors marché, il ne faudra pas s’en empêcher » avait confié le président exécutif du club stéphanois Jean-François Soucasse. Pourtant, l’ASSE doit renforcer plusieurs secteurs et notamment l’attaque. A la recherche d’un remplaçant à Anthony Modeste, les Verts auraient eu l’occasion de s’attacher les services d’un joueur de Bundesliga.

Joveljic annoncé dans le viseur de l'ASSE, mais...