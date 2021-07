Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre colossale en préparation dans le dossier Haaland ?

Publié le 24 juillet 2021 à 13h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid et Manchester City lorgnent Erling Haaland, Chelsea souhaiterait passer à l’action dès cet été dans ce dossier. Une offre importante serait envisagée par les Blues, mais ces derniers sont encore loin de parvenir à leurs fins.

Après son incroyable saison, avec 41 buts inscrits en 41 apparitions toutes compétitions confondues, Erling Haaland se retrouve sur les tablettes des plus grands clubs européens, à l’instar du Real Madrid, de Manchester City et Chelsea. Cependant, le Borussia Dortmund n’a pas l‘intention de lâcher sa jeune star malgré l’effervescence suscitée par cette dernière. Le club de la Ruhr a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’un départ d’Haaland n’était pas au programme cet été, alors que le contrat de l’attaquant norvégien court jusqu’en 2024. « Il n'y a rien de nouveau à son sujet, il fait partie de notre projet. Il reviendra cette semaine de ses vacances et il est impatient de reprendre. Il a hâte de retrouver les terrains, il est très heureux au Borussia et il veut marquer beaucoup de buts pour nous », confiait récemment sur Sky Sport Sebastian Kehl, présent dans l’organigramme et futur directeur sportif. Pourtant, cela n’empêche pas Chelsea de conserver l’espoir d’accueillir le joueur de 21 ans.

Chelsea rêve encore d’Haaland