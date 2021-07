Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Leonardo a déjà choisi l'héritier de Mbappé !

Publié le 24 juillet 2021 à 18h15 par A.D.

Alors que Lionel Messi aurait refusé de rejoindre le PSG, Leonardo aurait décidé de miser sur Cristiano Ronaldo pour la succession de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne voudrait pas prolonger avec le PSG. Dans cette optique, le champion du monde français devrait être vendu cet été par le club de la capitale, à moins que Leonardo ne préfère le laisser filer librement et gratuitement dans un an. Pour le remplacer, le directeur sportif du PSG aurait tenté de convaincre Lionel Messi, libre de tout contrat le 30 juin. Toutefois, à en croire Mundo Deportivo , La Pulga aurait répondu « non » pour un départ au PSG. Dans cette optique, Leonardo devrait opter pour Cristiano Ronaldo pour la succession de Kylian Mbappé.

CR7, le digne successeur de Kylian Mbappé ?