Mercato - Barcelone : Nouvelle confirmation de taille pour l'avenir de Griezmann !

Au cœur des négociations ces derniers jours concernant un échange avec Saúl Niguez, Antoine Griezmann voudrait absolument rester en Espagne. Mais pour le moment, le troc entre les deux joueurs est bel et bien à l’arrêt.

Depuis un mois, Joan Laporta a largement calmé le jeu au niveau des arrivées. Le président du Barça est en effet dans l'obligation de vendre avant d’aller chercher des nouveaux renforts, et Antoine Griezmann apparaît dans le collimateur du club culé. Deux ans après son arrivée en Catalogne, le Français pourrait déjà faire le chemin inverse vers l’Atlético de Madrid, et un échange avec Saúl Niguez était évoqué avec insistance. Mais récemment, ce dossier s'est largement refroidi.

Antoine Griezmann veut retourner à l'Atlético, mais les discussions sont à l'arrêt