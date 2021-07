Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Umtiti… Les Français donnent du fil à retordre à Laporta !

Publié le 25 juillet 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone pousserait plusieurs joueurs vers la sortie, aucun des trois joueurs français concernés ne faciliteraient leur départ pour l’heure.

Le FC Barcelone est plus que jamais dans le dur sur le plan financier. À tel point qu’il lui est pour l’heure tout simplement impossible de boucler la prolongation de Lionel Messi, et ce malgré un accord annoncé depuis des semaines entre les deux parties. Le problème vient de la masse salariale du Barça, trop élevée par rapport à ses bénéfices comme le stipulent les règles en vigueur en Liga. Par conséquent, afin de pouvoir garantir la continuité de son numéro 10 argentin, le club catalan doit vendre afin d’engranger des liquidités et donc alléger sa masse salariale. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, et notamment trois Français, à savoir Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Seulement voilà, pour les trois hommes, un départ du FC Barcelone semble plus que jamais compliqué à concrétiser.

Les départs d’Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Clément Lenglet se compliquent