Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta attend un geste de Samuel Umtiti !

Publié le 24 juillet 2021 à 22h00 par La rédaction

Devenu indésirable du côté de Barcelone, Samuel Umtiti serait contraint de se trouver une nouvelle porte de sortie pour cet été. Alors qu'il serait prêt à faciliter le départ de son défenseur français, Joan Laporta espérerait le voir faire un effort pour partir.

Omniprésent sur le début de ce mercato, Joan Laporta a considérablement ralenti la cadence ces derniers temps. Car à présent, pour recruter, Barcelone va devoir vendre. Plusieurs joueurs seraient donc sur le départ, dont Samuel Umtiti. Le défenseur français n’a jamais pu retrouver son niveau depuis la Coupe du Monde, et il a été miné par les blessures depuis ce sacre avec les Bleus . Une raison de plus pour le placer sur le marché des transferts…

Barcelone pourrait faciliter son départ