Mercato - Barcelone : L'avenir de Griezmann dicté par Depay et Agüero ? La réponse !

Publié le 24 juillet 2021 à 21h30 par La rédaction

Le dossier Griezmann est l'un des feuilletons principaux du mercato du FC Barcelone. Si l'hypothèse d'un départ semble probable, l'arrivée de nouveaux attaquants, tels que Memphis Depay et Sergio Agüero, n'aurait aucune influence sur l'avenir du Français.

Avec les arrivées de Sergio Agüero et de Memphis Depay, ainsi que la potentielle prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait voir son attaque embouteillée. Antoine Griezmann pourrait en faire les frais. L'attaquant français dispose d'un salaire très élevé qui pèse sur les finances du club catalan. Mais alors qu'un retour à l'Atletico est possible pour lui, l'ancien Colchonero ne s'interdit pas de rester en Catalogne.

Les arrivées de Depay et Agüero ne changent rien pour Griezmann !