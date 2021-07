Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le sort de Raphaël Varane est déjà connu !

Publié le 24 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Après le départ de Sergio Ramos, c’est Raphaël Varane qui serait bien parti pour quitter le Real Madrid. D’après la presse anglaise, le champion du monde 2018 devrait s’engager avec Manchester United dès cet été.

Si le mercato du Real Madrid est assez tranquille dans le sens des arrivées avec le seul David Alaba, c’est plus actif au niveau des départs. Surtout dans le secteur défensif. Après Sergio Ramos, c’est Raphaël Varane qui pourrait quitter le Real Madrid. Arrivé dans la capitale espagnole il y a dix ans, le défenseur français souhaiterait quitter la Maison-Blanche . D’après AS , Raphaël Varane n’aurait pas été satisfait par la nouvelle offre financière proposée par Florentino Pérez. Et à présent, il semble plus proche que jamais de rejoindre Manchester United.

Raphaël Varane bien parti s’engager avec Manchester United