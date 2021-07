Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly, c’est du sérieux pour Leonardo !

Publié le 24 juillet 2021 à 17h30 par A.C.

Après de nombreuses tentatives ces dernières années, Leonardo semble décidé à enfin attirer Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain.

La concurrence s’annonce rude en défense cette saison ! Avec Presnel Kimpembé, Marquinhos et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain peut compter sur des joueurs de très haut niveau, sans oublier Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Titulaire indiscutable au Real Madrid avant des nombreux pépins physiques, Sergio Ramos sait qu’il faudra gagner sa place. « Personne n’est indiscutable » a déclaré le joueur de 35 ans, lors de sa présentation. « Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs en France, au Brésil et au PSG ». La clé pourrait être la défense à trois que voudrait aligner Mauricio Pochettino la saison prochaine, mais au PSG on semble vouloir continuer sur sa lancée en ce mercato estival... en offrant un nouveau défenseur au coach parisien ! Il pourrait s’agir tout simplement de Kalidou Koulibaly, pilier du Napoli depuis plusieurs années mais désormais possible partant, face aux besoins économiques de son club. Foot Mercato a évoqué des contacts avec l’entourage de Sénégalais, une tendance confirmée par les médias italiens ces derniers jours...

Ramadani veut convaincre Leonardo

Ce samedi, Il Corriere dello Sport assure que la piste Kalidou Koulibaly a bien été réactivée par le Paris Saint-Germain. D'après les informations du quotidien, c’est l’agent du défenseur qui aurait approché Leonardo, après avoir échoué sur le front Manchester United. Une rencontre aurait eu lieu tout récemment et Fali Ramadani aimerait convaincre le directeur sportif du PSG de faire quelque chose pour Koulibaly. Le problème c’est que si le Napoli souhaite le vendre, le président Aurelio De Laurentiis n’aurait aucune intention de le brader ! Il Mattino parle de pas moins de 65M€, mais selon Il Corriere 50M€ pourraient suffire pour arracher Koulibaly au Napoli.

